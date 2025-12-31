Fisco solo 17 Comuni su 273 aiutano l’erario | recuperati 300mila euro

In Toscana, solo 17 dei 273 Comuni collaborano attivamente nella lotta all’evasione fiscale, contribuendo a recuperare circa 300 mila euro. Questa situazione evidenzia come molte amministrazioni locali abbiano ancora margini di miglioramento nel contrasto all’evasione, un elemento chiave per il rafforzamento delle entrate pubbliche e il sostegno ai servizi cittadini.

FIRENZE – La lotta all’evasione fiscale resta un’arma spuntata per gran parte delle amministrazioni locali toscane. I numeri del rapporto del Centro Studi Enti Locali dipingono una regione distratta, salvata solo dall’impegno di pochi grandi centri. Nel 2024, soltanto 17 Comuni su 273 hanno ricevuto proventi grazie alle segnalazioni inviate all’Agenzia delle Entrate. Il totale ripartito nel 2025 ammonta a 300.454 euro. C’è un lieve segnale di ripresa (+9%) rispetto all’anno precedente, ma il confronto con il passato recente è impietoso. Rispetto al 2022, quando i municipi attivi erano 21 e l’incasso superava il mezzo milione, si registra un calo del 47%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

