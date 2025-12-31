Firenzio | incendio al ponte di San Donato tramvia interrotta Bus sostitutivi

A Firenze, un incendio ha interessato il ponte di San Donato, causando l’interruzione della linea tramviaria. I vigili del fuoco stanno eseguendo verifiche tecniche sulla struttura per garantire la sicurezza. Come misura temporanea, sono stati istituiti servizi di autobus sostitutivi per i pendolari e gli utenti della zona. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende il completamento delle operazioni di verifica e messa in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno richiesto verifiche tecniche sulla struttura

