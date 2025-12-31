Firenze riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio

A Firenze, la linea T2 della tramvia riprende il servizio dopo l’incendio che aveva danneggiato il ponte Margherita Hack. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e ripristino, i convogli circolano nuovamente, anche se a velocità ridotta. La ripresa rappresenta un passo importante per la mobilità cittadina, consentendo di tornare a utilizzare questa linea in modo più stabile e affidabile.

Firenze, 31 dicembre 2025 – La tramvia della linea T2 torna a circolare regolarmente. Dopo l’incendio sotto il ponte Margherita Hack che ha provocato danni notevoli alla struttura del ponte stesso, adesso i convogli, seppur a bassa velocità, tornano a circolare. Il servizio della notte di Capodanno, serata cruciale visti i tanti eventi pubblici in città, è salvo. La tramvia sarà attiva regolarmente e i passeggeri potranno usufruirne.  Convogli a velocità ridotta. "La riapertura – dice Gest, che si occupa della gestione della tramvia fiorentina – è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con velocità ridotta e controlli quotidiani della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

