Firenze riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio

A Firenze, la linea T2 della tramvia riprende il servizio dopo l’incendio che aveva danneggiato il ponte Margherita Hack. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e ripristino, i convogli circolano nuovamente, anche se a velocità ridotta. La ripresa rappresenta un passo importante per la mobilità cittadina, consentendo di tornare a utilizzare questa linea in modo più stabile e affidabile.

Firenze, 31 dicembre 2025 – La tramvia della linea T2 torna a circolare regolarmente. Dopo l’incendio sotto il ponte Margherita Hack che ha provocato danni notevoli alla struttura del ponte stesso, adesso i convogli, seppur a bassa velocità, tornano a circolare. Il servizio della notte di Capodanno, serata cruciale visti i tanti eventi pubblici in città, è salvo. La tramvia sarà attiva regolarmente e i passeggeri potranno usufruirne. Convogli a velocità ridotta. "La riapertura – dice Gest, che si occupa della gestione della tramvia fiorentina – è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con velocità ridotta e controlli quotidiani della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio Leggi anche: Tramvia, incendio sotto il ponte della linea T2: ripreso il servizio Leggi anche: Tramvia Firenze, incendio al ponte di San Donato: riaperta linea T2 ma convogli lenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Linea Faentina, dal 19 gennaio riprende la circolazione tra Marradi e Crespino del Lamone: il comunicato di RFI. Firenze, riprende il servizio della linea T2 della tramvia dopo l’incendio - Il rogo, che si è propagato nella tarda serata del 30 dicembre, ha danneggiato il ponte Margherita Hack a Novoli. lanazione.it

Firenze, Tramvia: Linea T2 riprende il servizio dopo incendio ponte Hack - La riapertura è possibile dietro pareri tecnici esterni con prescrizioni, quali ad esempio il procedere con velocità ridotta e controlli quotidiani della stru ... controradio.it

Fiamme sotto il viadotto, per linea T2 tramvia Firenze servizio limitato - Un incendio nella tarda serata di ieri in viale Redi, nei pressi del ponte Margherita Hack ha coinvolto circa 50 metri di cavi di media tensione della tramvia e alcune masserizie accatastate sotto il ... ansa.it

