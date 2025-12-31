Firenze Oltrearno | dove la città si nasconde e sorprende

Firenze Oltrearno rappresenta un angolo nascosto della città, lontano dai percorsi più battuti. Qui si trovano cortili tranquilli, portoni antichi e affreschi nascosti, testimonianze di un patrimonio segreto e autentico. Questa zona invita a scoprire un lato più intimo e silenzioso della città, dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo un’esperienza di scoperta lenta e rispettosa della storia locale.

C’è una Firenze che non tutti vedono. Una Firenze fatta di portoni socchiusi, profumo di legno levigato, cortili silenziosi e affreschi che appaiono all’improvviso. È l’Oltrarno, il quartiere che ha saputo trasformare il suo passato popolare in un presente vibrante e affascinante, tanto da essere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Firenze Oltrearno: dove la città si nasconde e sorprende Leggi anche: Tour Oltrarno segreto: dove Firenze si nasconde e sorprende Leggi anche: Chi si nasconde tra i top della Serie A? Un giocatore del Milan sorprende tutti! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oltrarno, Ingegneri Firenze: “Il parcheggio interrato è una soluzione intelligente" - Firenze, 12 maggio 2025 – “Accogliamo con grande favore l’inizio delle indagini tecniche per valutare la realizzazione di un parcheggio interrato in Oltrarno: è una proposta che come ingegneri ... lanazione.it Firenze, l’Oltrarno perde cultura e storia: una palestra nell’ex cinema Goldoni - Una palestra aperta sette giorni su sette, 24 ore al giorno, al posto dell’ex cinema Goldoni di via dei Serragli a Firenze. corrierefiorentino.corriere.it Residenze extralusso in Oltrarno a Firenze, sei alloggi top per turisti milionari con maggiordomo e governante - Firenze, 19 novembre 2025 – Da giugno 2026 via di Santo Spirito accoglierà sei nuovi appartamenti di lusso destinati al turismo d’élite. lanazione.it Lungarno Serristori, con piazza Demidoff: una Firenze da passeggio lento, quando il fiume era soprattutto promenade. Sulla sinistra si riconosce il monumento a Niccolò Demidoff, protetto dal caratteristico padiglione: quasi un piccolo teatro all’aperto, tra aiuol - facebook.com facebook

