Firenze noir guida i lettori attraverso le vie meno conosciute della città medievale, svelando storie di potere, rivalità e segreti sepolti nel tempo. Camminando tra case-torri e chiese antiche, si scoprono testimonianze di faide e intrighi che hanno segnato il passato delle grandi famiglie fiorentine, offrendo una prospettiva autentica sulle radici storiche della città.

Un viaggio a piedi tra le vie strette e le piazzette nascoste della Firenze medievale, alla scoperta delle ultime case-torri e delle antiche chiesette che ancora custodiscono memorie di faide sanguinose tra le grandi famiglie della città. Vi racconteremo dell’ascesa e della rovina dei Medici e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Firenze noir: storie di potere, sangue e segreti

Leggi anche: Firenze noir: storie di potere, sangue e segreti

Leggi anche: Tour "Firenze Noir: storie di potere, sangue e segreti"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Firenze, storie da cabaret in tre serate al Teatro Puccini - Perché in un grande teatro di Berlino c’era uno scantinato segreto? lanazione.it

Musica, storia e potere per scoprire Palazzo Vecchio - Domenica 8 dicembre (ore 15) torna l’appuntamento con ’Musei in Musica’, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, Mus. lanazione.it

Michelangelo e il potere. Limiti e potenzialità della mostra a Palazzo Vecchio di Firenze - La mostra Michelangelo e il potere è un vero e proprio dialogo tra i due curatori Cristina Acidini e Sergio Risaliti che hanno messo a disposizione le loro conoscenze e i loro studi per allestire un ... exibart.com

Dopo la morte di Nero, il cane ospitato al #ParcodegliAnimali di Firenze a causa dello spavento provocato dai àbotti esplosi nelle vicinanze della struttura, abbiamo intervistato la vicesindaca del comune di Firenze e assessora all’ambiente, Paola Galgani #co - facebook.com facebook

Firenze, il cane Nero muore di spavento per i botti scoppiati vicino al canile: «Il cuore ha ceduto» x.com