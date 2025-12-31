firenze le aperture speciali degli uffizi a inizio anno

Firenze annuncia aperture straordinarie delle Gallerie degli Uffizi all'inizio del nuovo anno, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni in un periodo di particolare interesse culturale. Queste aperture speciali permettono di godere delle opere d’arte in un’atmosfera tranquilla e di approfondire la conoscenza del patrimonio fiorentino durante le festività.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Per fiorentini e turisti che vogliono approfittare del periodo natalizio per visitare musei e luoghi della cultura, sono in programma aperture speciali di inizio anno alle Gallerie degli Uffizi. Il 1 gennaio sarà visitabile solo Boboli, il 4 gennaio (prima domenica del mese, ingresso gratuito), il.5 gennaio (lunedi di Befana, solo Uffizi). Ecco in dettaglio le aperture 'speciali' di inizio anno delle Gallerie degli Uffizi. Giovedì 1 gennaio 2026 ci sarà l'apertura straordinaria del Giardino di Boboli (dalle ore 10 alle 16.30, con ultimo ingresso un'ora prima). Domenica 4 gennaio 2026, prima domenica del mese, ingresso gratuito a Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

