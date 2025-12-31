Firenze la moda al tempo dell’intelligenza artificiale | mostra e dibattito

Firenze ospita il convegno “Makin' Italy – Dialogues on Intelligence and Creativity” il 14 gennaio presso l’Accademia Italiana. L’evento esplora il rapporto tra intelligenza artificiale e artigianato, analizzando come la tecnologia possa integrare e valorizzare il sapere manuale. Promosso da diverse istituzioni culturali e accademiche, mira a riflettere sulle potenzialità di una collaborazione tra innovazione e tradizione nel settore della moda e del design.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale dialogasse con il sapere artigiano? E se la tecnologia non cancellasse la memoria della mano, ma la amplificasse? A queste domande risponde " Makin' Italy – Dialogues on Intelligence and Creativity", l'evento promosso da Accademia Italiana, in collaborazione con Iaad, Poliarte, Sae Institute, Abadir (Accademia di Design e Comunicazione Visiva) ed Università di Salerno, in programma il 14 gennaio nella sede di Accademia Italiana a Firenze, in Piazza de' Pitti 15, nell'ambito di Pitti Uomo. L'evento si compone di un talk e di una mostra dove si intrecciano creatività umana, artigianalità e intelligenza artificiale.

