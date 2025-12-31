Fiorentina Kean salta gli allenamenti per motivi familiari

Moise Kean non ha partecipato agli allenamenti della Fiorentina al Viola Park, motivato da questioni familiari. La sua assenza, che si protrae nel tempo, è stata confermata dalla società, senza ulteriori dettagli ufficiali. Resta da capire come questa situazione influenzerà la sua presenza nelle prossime partite e le scelte tecniche del club.

Moise Kean non era presente al Viola Park per gli allenamenti con la Fiorentina e sembrerebbe non esserci neanche nei prossimi giorni. A dare notizia dell'allontanamento dell'attaccante viola è la stessa società che parla di "motivi familiari". Non sembrerebbe, quindi, esserci alcuna rottura con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

