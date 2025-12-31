Fiorentina Kean salta gli allenamenti per motivi familiari

Moise Kean non ha partecipato agli allenamenti della Fiorentina al Viola Park, motivato da questioni familiari. La sua assenza, che si protrae nel tempo, è stata confermata dalla società, senza ulteriori dettagli ufficiali. Resta da capire come questa situazione influenzerà la sua presenza nelle prossime partite e le scelte tecniche del club.

Moise Kean non era presente al Viola Park per gli allenamenti con la Fiorentina e sembrerebbe non esserci neanche nei prossimi giorni. A dare notizia dell'allontanamento dell'attaccante viola è la stessa società che parla di "motivi familiari". Non sembrerebbe, quindi, esserci alcuna rottura con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fiorentina, Kean salta gli allenamenti per motivi familiari Leggi anche: Kean salta gli allenamenti: la Fiorentina gli ha concesso un permesso, ma l’assenza fa rumore Leggi anche: Fiorentina: attesa per Paratici, anche fra i calciatori. Kean assente: motivi familiari. Tornerà “nei prossimi giorni” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina, Kean salta allenamento per motivi familiari; Kean salta gli allenamenti: la Fiorentina gli ha concesso un permesso, ma l'assenza fa rumore; Fiorentina, Kean salta l'allenamento per motivi familiari; Moise Kean salta l'allenamento della Fiorentina: il motivo. Kean salta gli allenamenti: la Fiorentina gli ha concesso un permesso, ma l’assenza fa rumore - L'assenza di Moise Kean, ufficialmente in licenza concordata con la Fiorentina per motivi familiari, ha rialzato i riflettori sulla pessima stagione dell'attaccante ... fanpage.it

Fiorentina, Kean salta allenamento per motivi familiari - L'attaccante non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi al Viola Park- sport.sky.it

FIORENTINA - Kean salta l'allenamento con un permesso del club, rientrerà nei prossimi giorni - Come fa sapere la Fiorentina, l'attaccante azzurro era assente con un permesso della società per motivi familiari ... napolimagazine.com

Moise #Kean assente dall’allenamento odierno. Ha chiesto e ottenuto un permesso di qualche giorno per motivi familiari. Tornerà in tempo per la gara con la #Cremonese Chi lo sa #Fiorentina - facebook.com facebook

Fiorentina, Kean salta allenamento per motivi familiari #SkySport #Kean #Fiorentina x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.