Finge di non sapere | Fdi inchioda Conte E lui rimedia una figuraccia

Fdi mette in evidenza le dichiarazioni di Giuseppe Conte, che dopo giorni di silenzio sull'inchiesta di Genova, ha deciso di intervenire sui social. L’attenzione si concentra sulle accuse di finanziamento a Hamas tramite l’associazione Abspp, portando alla luce le risposte e le reazioni dell’ex premier. Un episodio che evidenzia l’importanza di chiarire questioni delicate in un contesto politico e mediatico complesso.

Dopo giorni di silenzio sull'inchiesta di Genova che vede Mohammad Hannoun accusato di aver finanziato Hamas attraverso la sua associazione Abspp, Giuseppe Conte ha scelto i social per un contrattacco. In un video pubblicato il 30 dicembre 2025, il leader M5S si presenta come vittima: "Adesso cercano di infangarci. A noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza e terrorismo, ci accusano di aver favorito il finanziamento di Hamas. Follia assoluta". Conte accusa gli avversari di strumentalizzare il caso per "pulirsi la coscienza" e infangare la "battaglia giusta" contro il "genocidio in corso" a Gaza, lodando i giovani che si sono mobilitati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Finge di non sapere": Fdi inchioda Conte. E lui rimedia una figuraccia Leggi anche: FdI inchioda Giuseppe Conte: "Spaccone, chiedi scusa" Leggi anche: **Fdi: Conte, Renzi e Calenda saranno ad Atreju, Bonelli 'se vado? Aspetto di sapere data'** Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Hannoun, Claudia Fusani dà una lezione alla sinistra: Neanche un centesimo | .it; Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: trasportato in ospedale | .it; Meloni, schiaffo alla sinistra: Ricevuto il pagamento della rata del PNRR | .it. Auguri a chi non mi ha capito a chi non si è accorto della mia presenza a chi ha fatto finta di esserci a chi dice ma non fa a chi racconta di sé senza sapere come stai a chi ti vede ma non ti vede a chi non ti cerca a chi finge di interessarsi a te a chi dice vediamo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.