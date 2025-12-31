Final Four di Coppa Italia di tennistavolo ad Ancona | il programma della due giorni al PalaScherma

Da anconatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Final Four di Coppa Italia di tennistavolo si terrà ad Ancona, presso il PalaScherma, nel corso di due giorni. Il settore agonistico della FITeT ha reso noto il programma delle competizioni femminili e maschili, che rappresentano un momento importante per il torneo nazionale. Le gare si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, offrendo un’occasione di confronto tra le migliori squadre italiane.

ANCONA – Il settore agonistico della FITeT ha ufficializzato il programma della due giorni di gare dedicata alle Final Four femminile e maschile di Coppa Italia, che si svolgeranno al Palascherma di Ancona. Sabato 3 gennaio alle ore 15 si disputeranno le due semifinali femminili fra la Brunetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

