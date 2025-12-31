Filmata per la prima volta in Cina una tigre siberiana con 5 cuccioli

Per la prima volta in Cina, è stata filmata una tigre siberiana con cinque cuccioli, offrendo un’immagine rara di questa specie in natura. Questo avvenimento rappresenta un importante passo avanti nei progetti di conservazione, evidenziando i progressi fatti per proteggere e preservare l’habitat di questa specie a rischio. La scoperta sottolinea l’importanza di continuare gli sforzi di tutela e monitoraggio delle popolazioni selvatiche.

