Filmata per la prima volta in Cina una tigre siberiana con 5 cuccioli
Per la prima volta in Cina, è stata filmata una tigre siberiana con cinque cuccioli, offrendo un’immagine rara di questa specie in natura. Questo avvenimento rappresenta un importante passo avanti nei progetti di conservazione, evidenziando i progressi fatti per proteggere e preservare l’habitat di questa specie a rischio. La scoperta sottolinea l’importanza di continuare gli sforzi di tutela e monitoraggio delle popolazioni selvatiche.
Per la prima volta una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli in Cina, un evento eccezionale che racconta il successo dei progetti di conservazione.
