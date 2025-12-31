Film e concerti in tv il 31 dicembre | cosa vedere la sera di Capodanno

Ecco un’introduzione adatta all’argomento richiesto: Per la serata di Capodanno, la televisione offre una vasta scelta di film e concerti da seguire in prima serata. Tra pellicole a tema, spettacoli musicali e programmi dedicati ai più piccoli, è possibile trascorrere il tempo in modo piacevole e rilassato, aspettando l’arrivo del nuovo anno. Una selezione di proposte che permette di concludere l’anno con calma e in compagnia.

Non solo ricche cene apparecchiate sul tavolo e coriandoli da lanciare allo scoccare della mezzanotte: il Capodanno è fatto anche di varietà in prima serata, di pellicole a tema o di film dedicati ai più piccoli, attraverso i quali passare il tempo, in attesa che l'anno vecchio si faccia da parte per lasciare spazio al nuovo, con le sue speranze e le sue ambizioni. Anche quest'anno i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre offrono una scelta abbastanza bilanciata tra coloro che vogliono vedere qualche film, che sia a tema o no, e chi invece vuole canticchiare distrattamente insieme ai canonici concerti di capodanno.

