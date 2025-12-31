Film cinema gennaio 2026 | tutte le uscite da vedere

Gennaio 2026 presenta un ricco calendario di uscite cinematografiche, con titoli italiani e internazionali di rilievo. Tra le novità figurano “La Grazia” di Sorrentino e nuovi film horror come “28 anni dopo” e “Return to Silent Hill”. Una selezione di pellicole da seguire attentamente per gli appassionati di cinema, con proposte che spaziano tra diversi generi e stili narrativi.

Gennaio 2026 porta al cinema grandi novità: da "La Grazia" di Sorrentino ai nuovi horror "28 anni dopo" e "Return to Silent Hill", ecco i film da non perdere. Gennaio 2026 si apre con un calendario cinematografico ricchissimo, tra grandi autori, ritorni attesissimi e nuovi capitoli di saghe che hanno segnato l'immaginario collettivo. Il mese porta in sala film molto diversi tra loro, ma uniti da un filo rosso comune: storie che mettono i protagonisti davanti a scelte impossibili, dilemmi morali e paure che parlano anche del nostro presente. Tra i titoli più attesi spicca La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, un viaggio sospeso tra politica e spiritualità che segue un Presidente della Repubblica alle prese con due richieste di grazia capaci di incrinare certezze e fede.

