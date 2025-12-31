Fiction Rai 2026 | tutte le serie miniserie e tv movie da gennaio a maggio

Ecco una panoramica delle produzioni Rai Fiction in programma da gennaio a maggio 2026. Dopo un autunno positivo, segnato da diverse soddisfazioni, si delineano le prossime uscite, anche se alcune date di lancio delle nuove serie e miniserie sono ancora da definire. Questa guida raccoglie tutte le novità in arrivo, offrendo un quadro chiaro delle produzioni televisive previste nel primo semestre dell’anno.

Quello che si chiude è stato un autunno ricco di soddisfazioni per Rai Fiction, nonostante qualche incertezza sulle date di partenza delle serie annunciate a giugno. Alcune produzioni sono state rimandate, altre anticipate, ma le sorprese non finiscono qui: da gennaio a maggio 2026 arriveranno in tv ancora più titoli di quanto previsto. I titoli confermati per la primavera 2026. Tra le serie già confermate spiccano Cuori 3, Don Matteo 15, Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio, La Preside, Prima di Noi, Estranei e Mare Fuori 6. Al momento rimane invece rimandata Una Famiglia Imperfetta con Serena Autieri.

