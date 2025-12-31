Fico nomina la giunta regionale della Campania | ecco chi ne fa parte
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale. La squadra è composta da dieci assessori, di cui quattro donne, e vede la presenza del vicepresidente Mario Casillo del Pd. Questa nomina segna un passo importante nell’organizzazione amministrativa della regione, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali attraverso una governance rinnovata e rappresentativa.
Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. La lista dei dieci assessori della giunta di Roberto Fico parte da Mario Casillo del Pd che, oltre alla vicepresidenza, riceve le deleghe ai trasporti e alla mobilità. In giunta per i dem anche Vincenzo Cuomo con delega al governo del territorio e patrimonio, mentre Andrea Morniroli sarà assessore alle politiche sociali e alla scuola. L'ex vicepresidente di De Luca Fulvio Bonavitacola sarà assessore alle attività produttive e sviluppo economico, mentre dal M5s viene l'assessora Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, con le deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
