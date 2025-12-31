Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale. La squadra è composta da dieci assessori, di cui quattro donne, e vede la presenza del vicepresidente Mario Casillo del Pd. Questa nomina segna un passo importante nell’organizzazione amministrativa della regione, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali attraverso una governance rinnovata e rappresentativa.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. La lista dei dieci assessori della giunta di Roberto Fico parte da Mario Casillo del Pd che, oltre alla vicepresidenza, riceve le deleghe ai trasporti e alla mobilità. In giunta per i dem anche Vincenzo Cuomo con delega al governo del territorio e patrimonio, mentre Andrea Morniroli sarà assessore alle politiche sociali e alla scuola. L'ex vicepresidente di De Luca Fulvio Bonavitacola sarà assessore alle attività produttive e sviluppo economico, mentre dal M5s viene l'assessora Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, con le deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fico nomina la giunta regionale della Campania: ecco chi ne fa parte

Leggi anche: Fico nomina la giunta regionale: chi sono gli assessori in Campania

Leggi anche: Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania; Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula; Manca la Giunta regionale, Fico si difende: Nessun ritardo; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola».

Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. msn.com