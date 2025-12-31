Feto nasce senza vita al Santissima Annunziata aperta un’inchiesta

Al Santissima Annunziata di Taranto, è stata aperta un'inchiesta in seguito alla nascita senza vita di un feto. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno verificando le circostanze del caso per chiarire eventuali responsabilità e garantire la trasparenza dell’operato sanitario.

Tarantini Time Quotidiano Tragedia all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto: un feto è nato senza vita. La famiglia della madre, 20 anni, ha presentato denuncia e la Procura ha aperto un’inchiesta. La giovane, alla 36esima settimana di gravidanza, si era recata in ospedale ieri mattina per forti dolori. Dopo gli accertamenti, i medici hanno disposto un cesareo d’urgenza, ma il bambino è nato già morto. La Procura ha sequestrato la cartella clinica e nelle prossime ore valuterà l’autopsia per chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

