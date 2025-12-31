Festival delle Fiabe il programma di oggi

Oggi ad Avellino si conclude il Festival delle Fiabe, un’occasione per condividere storie e tradizione. L’evento, che si tiene presso l’Ex GIL – Cinema Eliseo, invita il pubblico a trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera ricca di narrazione e cultura, consolidando un appuntamento che valorizza il patrimonio locale e il piacere della narrazione.

Avellino saluta l'ultimo giorno dell'anno all'insegna delle storie, della condivisione e della tradizione con il Festival delle Fiabe, in programma il 31 dicembre presso l'Ex GIL – Cinema Eliseo. Un appuntamento a ingresso libero pensato per bambini, famiglie e adulti, capace di unire generazioni.

