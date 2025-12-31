Festeggi San Silvestro ma non sai chi era | la storia del Papa che vide nascere la Roma cristiana
San Silvestro è ricordato come il papa che contribuì alla nascita della Roma cristiana. La sua storia, ricca di significato storico e spirituale, si intreccia con le origini della Chiesa e della città eterna. Conoscere chi era davvero San Silvestro permette di apprezzare meglio le radici delle tradizioni che celebriamo ogni anno a fine dicembre, tra festeggiamenti e riflessioni.
Ogni anno, mentre i calici si alzano per il brindisi di mezzanotte, pronunciamo il nome di San Silvestro quasi fosse un sinonimo di festa e fuochi d’artificio. Eppure, dietro questa etichetta si nasconde la storia di un uomo fuori dal normale. Silvestro I non è stato solo un pontefice, ma il testimone oculare del “sorpasso” del Cristianesimo sul paganesimo, colui che ha visto la Chiesa uscire dal buio delle catacombe per prendersi il centro della scena a Roma. Nato nel III secolo e cresciuto in un clima di terrore per chi professava la fede cristiana, Silvestro salì al soglio pontificio il 31 gennaio 314. 🔗 Leggi su Cultweb.it
