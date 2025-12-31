Festa sì ma senza botti E la Lav mette in campo la sua Unità d’emergenza

Il Capodanno si avvicina e, per garantire un momento di festa sicuro e responsabile, la Lav ha avviato la sua Unità d’emergenza. È importante rispettare il divieto di botti, fuochi d’artificio, petardi e mortaretti, anche in presenza di minori. La scelta di limitare l’uso di dispositivi rumorosi contribuisce a tutelare animali e persone, favorendo un clima di convivialità e rispetto reciproco durante le festività.

Prato, 31 dicembre 2025 – Vietati botti, fuochi d’artificio, petardi e mortaretti vietati. Vietato anche farli scoppiari ai minori. Lo ha comunicato il Comune e il provvedimento vale fino 7 gennaio. Per chi sgarra è prevista una multa che va dai 100 ai 500 euro. Ricordiamo anche che questa notte in centro storico, dove si svolgerà la manifestazione “Capodanno a Prato 2026”, è vietato vendere e portare bombolette spray nebulizzanti i principi attivi a base di Oleoresin Capsicum. Vietato anche portare (e vendere per l’asporto) bevande in contenitori di vetro, alluminio o qualsiasi materiale contundente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

