Festa nel cortile Teresiano La città ha cambiato location

Per celebrare l’arrivo del 2026, Pavia cambia temporaneamente sede per i festeggiamenti di fine anno. La tradizionale festa, che si svolgeva in piazza della Vittoria, si sposta nel cortile Teresiano dell’Università. L’evento prevede musica dal vivo, dj set e food truck, offrendo un’occasione per salutare il nuovo anno in un contesto diverso, mantenendo l’atmosfera conviviale e partecipativa.

Per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno, Pavia cambia location e, da piazza della Vittoria dove solitamente si festeggiava, si trasferisce nel cortile Teresiano dell’Università dove ci sarà musica dal vivo, dj set e food truck. Nello spazio in cui durante le giornate ci sono auto in sosta, grazie all’autorizzazione del rettorato, si potrà ballare e divertirsi insieme. I cancelli si apriranno dalle 22 di stasera, alle 23 sul palco salirà la band Area 80, che farà tornare il pubblico agli anni ’80 e ’90. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con il dj set di Andrea Rock di Virgin Radio, che proporrà una selezione musicale all’insegna del rock, garantendo ritmo e energia per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

