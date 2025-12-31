Fermi non si può Famiglia nel bosco denunciati fatti molto seri sui figli

Il caso della famiglia nel bosco ha suscitato grande attenzione e numerose segnalazioni. Le autorità, tra cui il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, sottolineano l’importanza di tutela e rispetto dei diritti dei minori, chiedendo un intervento deciso e responsabile. È fondamentale evitare giudizi affrettati e garantire un’analisi approfondita per proteggere i bambini coinvolti in situazioni delicate.

L'attenzione è alle stelle, le telecamere pure. Ma qualcuno dice basta. Sul caso della cosiddetta famiglia del bosco interviene il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, che lancia un messaggio chiaro a media e opinione pubblica: serve uno stop, almeno quando in mezzo ci sono dei bambini. Per la garante, in situazioni come questa, il diritto alla riservatezza dei minori deve sempre prevalere sul diritto di cronaca. A prendere posizione è l'avvocata Alessandra De Febis, che richiama la Carta di Treviso, considerata oggi ampiamente disattesa. Secondo la garante, l'assedio mediatico intorno alla famiglia è diventato una presenza costante e invasiva, alimentata dall'uso di strumentazioni professionali capaci di cogliere immagini e video anche dentro strutture protette, frequentate da altri bambini estranei alla vicenda.

