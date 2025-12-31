Durante un controllo sulla A1 tra Laterina e Pergine Valdarno, la Polizia Stradale ha arrestato un uomo residente nella provincia di Arezzo per il possesso di un'arma clandestina. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza stradale e prevenire eventuali rischi. L’arresto evidenzia l’importanza delle attività di controllo sulle principali arterie autostradali per contrastare ogni forma di illegalità.

Un uomo residente nella provincia di Arezzo è stato arrestato dopo un controllo della Polizia Stradale sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Laterina e Pergine Valdarno. Il nervosismo del conducente ha portato alla scoperta di una pistola clandestina con munizioni nascosta in auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre mezzo chilo di marijuana pronta per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e droga e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fermato in A1 con arma clandestina: arrestato dalla Polizia di Stato

