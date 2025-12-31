Fermana a ranghi compatti per non lasciare nulla al caso

Lavoro intenso in questi giorni per la Fermana (con allenamento congiunto a Pedaso), con l'eccezione di una breve sosta a cavallo dell'inizio del nuovo anno. Il piano d'azione è ben chiaro in casa Fermana perché nulla deve essere assolutamente lasciato al caso in questa fase fondamentale della stagione. Oltretutto per mister Gentilini e il suo staff sarà anche la prima volta in cui poter lavorare sulla parte fisica con continuità con in pratica tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Ruano che deve ancora rientrare con il gruppo dopo il brutto infortunio rimediato in quel di Tolentino.

