Ferimento Bruno Petrone la squadra | Il suo sorriso un regalo per tutti noi

31 dic 2025

La squadra esprime il proprio affetto per Bruno Petrone, ricordando il suo sorriso come un segno di forza e speranza. La gioia di rivederlo presto tornare a correre e giocare rappresenta per tutti un obiettivo e un motivo di ottimismo. La sua serenità è un esempio di resilienza e di desiderio di ripresa, valori fondamentali per affrontare insieme questo percorso.

"Il sorriso di Bruno: un regalo per tutti noi! La nostra felicità è vederlo sorridere e rivederlo, al più presto, correre e giocare di nuovo". È in un post su Facebook che la società Us Angri 1927 pubblica una foto del calciatore 18enne accoltellato nelle prime ore dello scorso 27 dicembre nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

