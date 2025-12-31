Feltri difende Signorini e attacca Corona | Non è giornalismo è veleno!

L’attuale confronto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini ha suscitato molte discussioni nel panorama mediatico. Vittorio Feltri interviene con fermezza, criticando il comportamento di Corona e difendendo Signorini. Questa vicenda mette in evidenza le tensioni e le dinamiche interne al mondo dello spettacolo, sollevando interrogativi sul ruolo e i limiti del giornalismo e della comunicazione pubblica. Ecco una panoramica dei fatti e delle reazioni principali.

Fabrizio Corona attacca, Alfonso Signorini si autosospende e Vittorio Feltri esplode: ecco cosa rivela davvero questa guerra mediatica. Non è più solo una polemica tra personaggi televisivi: lo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si è trasformato in un terremoto mediatico che mette in discussione le fondamenta del nostro modo di fare (e consumare) informazione. E quando a parlare è Vittorio Feltri, editorialista senza peli sulla lingua, le parole diventano proiettili. Feltri ha preso posizione – durissima – in difesa del conduttore del Grande Fratello, ma con un messaggio chiaro e tagliente rivolto a tutto il sistema: "Basta con chi costruisce la carriera gettando fango. Vittorio Feltri attacca Fabrizio Corona dopo le accuse ad Alfonso Signorini, vive di allusioni e fango; Vive di sospetti lanciati come esche. Vittorio Feltri contro Fabrizio Corona: il duro attacco. Vittorio Feltri attacca Fabrizio Corona dopo le accuse ad Alfonso Signorini, "vive di allusioni e fango" - Vittorio Feltri ha criticato duramente Fabrizio Corona (e non solo) dopo le accuse lanciate nello show Falsissimo contro Alfonso Signorini.

Vittorio Feltri, il duro attacco a Fabrizio Corona: "Vive di sospetti lanciati come esche" - Il giornalista Vittorio Feltri si è voluto esprimere sul caso Corona- notizie.it

Feltri difende Signorini e accusa Corona: “Il sospetto ha preso il posto della verità” - Feltri ricorda di aver difeso Corona in passato, quando subì una detenzione giudicata eccessiva, ma oggi non tace: “Corona ha scelto di diventare il personaggio che gli altri dipingevano”. msn.com

Feltri difende Signorini e attacca Corona: “Non è giornalismo, è veleno”!

