Federico Riva e Ludovica Cavalli vincono la We Run Rume | risultati e classifiche

Federico Riva e Ludovica Cavalli si sono aggiudicati la vittoria alla We Run Rome, la corsa di San Silvestro che si svolge nelle vie di Roma. Di seguito, i risultati e le classifiche ufficiali della manifestazione, che conclude il calendario sportivo dell’anno nella capitale.

Federico Riva e Ludovica Cavalli hanno vinto la We Run Rome, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade della Capitale. Il finanziere ha completato i dieci chilometri nella Città Eterna con il tempo di 29:31, trionfando da padrone di casa e chiudendo una stagione condita dal personale sugli 800 metri (1:44.80 a Rovereto) e sui 1500 metri (3:31.42 proprio a Roma). Il 25enne ha ampiamente distanziato il marocchino Abdelkarim Ezzouhti (29:48), terzo posto per Lorenzo Brunier (29:50) davanti a Samuel Medolago (29:51) e a Stefano Massimi (30:03), mentre Daniele Meucci, campione uscente, ha concluso al tredicesimo posto in 30:57. 🔗 Leggi su Oasport.it

