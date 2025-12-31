Federico Riva e Ludovica Cavalli vincono la We Run Rume | risultati e classifiche
Federico Riva e Ludovica Cavalli si sono aggiudicati la vittoria alla We Run Rome, la corsa di San Silvestro che si svolge nelle vie di Roma. Di seguito, i risultati e le classifiche ufficiali della manifestazione, che conclude il calendario sportivo dell’anno nella capitale.
Federico Riva e Ludovica Cavalli hanno vinto la We Run Rome, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade della Capitale. Il finanziere ha completato i dieci chilometri nella Città Eterna con il tempo di 29:31, trionfando da padrone di casa e chiudendo una stagione condita dal personale sugli 800 metri (1:44.80 a Rovereto) e sui 1500 metri (3:31.42 proprio a Roma). Il 25enne ha ampiamente distanziato il marocchino Abdelkarim Ezzouhti (29:48), terzo posto per Lorenzo Brunier (29:50) davanti a Samuel Medolago (29:51) e a Stefano Massimi (30:03), mentre Daniele Meucci, campione uscente, ha concluso al tredicesimo posto in 30:57. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Maratona Chicago 2025, risultati e classifiche: Kiplimo e Feysa vincono con tempi da top-10 all-time!
Leggi anche: Uccise la mamma Stefanina Piera Riva e finse l’incidente domestico: ergastolo a Pietro Federico Crotti
Federico Riva e Ludovica Cavalli vincono la We Run Rome: risultati e classifiche - Federico Riva e Ludovica Cavalli hanno vinto la We Run Rome, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade della Capitale. oasport.it
Atletica: We Run Rome, vincono Federico Riva e Ludovica Cavalli - Azzurri a segno nella 14ma Atleticom We Run Rome, la 10 chilometri del 31 dicembre sulle strade della Capitale. ansa.it
We Run Rome a Riva e Cavalli - La We Run Rome si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico, una ... fidal.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.