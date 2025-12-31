Federica Nargi alle Maldive rilancia la stampa muccata | bikini matchy-matchy con le figlie

Federica Nargi, in vacanza alle Maldive, ha scelto un look coordinato con le sue figlie Sofia e Beatrice, indossando bikini abbinati. La famiglia ha deciso di trascorrere il Capodanno in riva al mare, approfittando delle spiagge tropicali. Un modo semplice e naturale per condividere momenti di relax e convivialità durante le festività.

Look balneare coordinato per Federica Nargi e le figlie, Sofia e Beatrice. La famiglia è volata alle Maldive per festeggiare il Capodanno al caldo in spiaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

