Fed concentrata su altri due tagli dei tassi nel 2026
La Federal Reserve mantiene il focus su ulteriori tagli dei tassi nel 2026, in un contesto di politica monetaria più accomodante. L’anno si preannuncia decisivo, con un cambio di leadership previsto a metà anno e crescenti pressioni per sostenere la crescita economica. La banca centrale statunitense si trova così a gestire un periodo di transizione, cercando di bilanciare stimoli e stabilità finanziaria.
La Federal Reserve resta concentrata su una politica monetaria più accomodante mentre si appresta ad aprire il 2026, un anno cruciale per la banca centrale statunitense, che dovrà gestire anche un importante cambio di leadership a partire da metà anno, mentre si intensificano le pressioni per un maggiore sostegno alla crescita dell’economia. La conferma è arrivata dalla pubblicazione dei verbali dell’ultimo incontro di politica monetaria del 9-10 dicembre, che confermano la possibilità di altri due tagli dei tassi. La maggioranza a favore di ulteriori tagli dei tassi. I verbali della riunione di dicembre hanno confermato che la maggior parte dei funzionari considerava appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre solo una parte del board riteneva necessario mantenere la politica invariata “per qualche tempo” ed un unico membro a favore di un taglio più deciso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Fed, dai verbali emerge consenso per nuovi tagli ai tassi - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. teleborsa.it
Tassi, Bofa prevede un taglio Bce a marzo e due riduzioni Fed a giugno e luglio - La Fed dovrebbe abbassare i tassi dopo la nomina di un presidente più colomba, secondo l’istituto Usa. milanofinanza.it
MARKET DRIVER: attesa reazione contenuta del dollaro ai tagli Fed (Ebury) - "Riteniamo che questa settimana la Fed procederà a un taglio di 25 punti base, nonostante la mancanza di dati ufficiali nelle ultime settimane", commenta Matthew Ryan, Head of Market ... milanofinanza.it
