Farina di mais bio e gallette richiamati per presenza di vomitossina oltre i limiti | l'avviso del Ministero

Il Ministero della salute ha emesso cinque avvisi di richiamo per prodotti a base di mais biologico, tra cui farina e gallette, a causa della presenza di vomitossina oltre i limiti consentiti. Si raccomanda ai consumatori di verificare attentamente le confezioni e di evitare il consumo di questi prodotti fino a ulteriori aggiornamenti ufficiali. La sicurezza alimentare resta una priorità fondamentale.

