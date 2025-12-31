Farina di mais bio e gallette richiamati per presenza di vomitossina oltre i limiti | l'avviso del Ministero
Il Ministero della salute ha emesso cinque avvisi di richiamo per prodotti a base di mais biologico, tra cui farina e gallette, a causa della presenza di vomitossina oltre i limiti consentiti. Si raccomanda ai consumatori di verificare attentamente le confezioni e di evitare il consumo di questi prodotti fino a ulteriori aggiornamenti ufficiali. La sicurezza alimentare resta una priorità fondamentale.
Sono cinque gli avvisi di richiamo pubblicati dal Ministero della salute a causa di rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza della micotossina oltre i limiti di legge nella farina di mais bio e nelle gallette di mais biologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
