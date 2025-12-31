Farina di mais bio e gallette richiamati per presenza di vomitossina oltre i limiti | l’avviso del Ministero

Il Ministero della Salute ha pubblicato cinque avvisi di richiamo riguardanti farina di mais bio e gallette di mais biologico, a causa della presenza di vomitossina oltre i limiti consentiti. Questi prodotti sono stati segnalati come potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori. Si consiglia di verificare le confezioni e di seguire le indicazioni ufficiali per eventuali misure di sicurezza.

