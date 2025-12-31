Farà il pizzaiolo e il maestro di surf | Chico Forti potrà uscire dal carcere per lavorare

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha deciso di consentire a Chico Forti, ex surfista e produttore italiano, di uscire dal carcere per svolgere attività lavorative come pizzaiolo e maestro di surf. Dopo aver respinto la richiesta quattro mesi fa, ora la decisione si è invertita, aprendo nuove possibilità per il suo percorso di reinserimento e lavoro.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, dopo aver rigettato quattro mesi fa la richiesta, ora accoglie le istanze dei legali dell'ex surfista e produttore italiano condannato all'ergastolo dalla Corte Suprema della Florida per l'omicidio di Dale Pike.

