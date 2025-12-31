Fanno esplodere la cassaforte di un bancoposta e scappano | indagini dei carabinieri

Da cataniatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, due individui hanno fatto esplodere la cassaforte dell'ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo, intorno alle 3.15. Dopo l’evento, sono fuggiti lasciando sul posto tracce che stanno ora analizzando i carabinieri. Le indagini mirano a identificare i responsabili e a chiarire l’accaduto, al fine di garantire maggiore sicurezza nell’area.

Sarebbero due i ladri che, questa notte alle ore 03.15, hanno fatto esplodere la cassaforte del bancoposta dell'ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Hanno agito col volto coperto e abbigliamento scuro, per poi fuggire a bordo di un'auto. Al vaglio ci sarebbero le immagini le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Palagonia, assalto notturno a un bancomat: lo fanno esplodere e rubano la cassaforte

Leggi anche: Borgo Valsugana, fanno esplodere il bancomat e scappano (a mani vuote)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fanno esplodere la cassaforte di un bancoposta e scappano: indagini dei carabinieri.

fanno esplodere cassaforte bancopostaFanno esplodere la cassaforte del bancoposta e fuggono via - CATANIA – Ignoti hanno fatto esplodere, per rapinarla, la cassaforte del bancoposta dell’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. livesicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.