Fanno esplodere la cassaforte di un bancoposta e scappano | indagini dei carabinieri

Nella notte, due individui hanno fatto esplodere la cassaforte dell'ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo, intorno alle 3.15. Dopo l’evento, sono fuggiti lasciando sul posto tracce che stanno ora analizzando i carabinieri. Le indagini mirano a identificare i responsabili e a chiarire l’accaduto, al fine di garantire maggiore sicurezza nell’area.

Sarebbero due i ladri che, questa notte alle ore 03.15, hanno fatto esplodere la cassaforte del bancoposta dell'ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Hanno agito col volto coperto e abbigliamento scuro, per poi fuggire a bordo di un'auto.

