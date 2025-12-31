Famiglie fragili istituito un fondo | Uomini soli e nuclei con un genitore Ecco chi si rivolge oggi alla Caritas

Il fondo di sostegno alle famiglie in difficoltà, annunciato dal vescovo Morandi durante il Giubileo, mira a supportare nuclei vulnerabili come uomini soli e famiglie con un solo genitore. Questa iniziativa risponde a un’esigenza concreta, riflettendo le sfide sociali odierne e l’impegno della Chiesa nel tutelare le persone più fragili. Un intervento importante per rafforzare il tessuto sociale e offrire aiuto a chi ne ha più bisogno.

Il fondo di sostegno alle famiglie in difficoltà, annunciato dal vescovo Morandi durante le celebrazione eucaristica conclusiva del Giubileo, è riflesso di una necessità quanto mai attuale. Chi segue da vent'anni nuclei in difficoltà è il diacono Luciano Agosti, responsabile del Centro di Ascolto Caritas del centro storico, adiacente alla Mensa del Vescovo in via del Vescovado. Una realtà cambiata nel tempo, sia per il tipo di famiglie seguite che per le necessità. "Dal 2005 ad oggi – dice il diacono Agosti – abbiamo seguito più di 1.450 nuclei familiari. Il picco è stato subito dopo il Covid con circa 120 nuclei seguiti, mentre oggi siamo circa sull'ottantina".

