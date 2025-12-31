Famiglie a teatro al Verdi con Pimpa Il musical a pois

Il Teatro Verdi di Padova ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16 lo spettacolo “Pimpa. Il musical a pois”, parte della rassegna “Famiglie a teatro”. L’evento combina teatro musicale e letteratura classica, offrendo un’esperienza adatta a tutta la famiglia. Un’occasione per scoprire le avventure della celebre cagnolina a pois rossi in un contesto culturale e divertente, pensato per i più piccoli e i loro accompagnatori.

