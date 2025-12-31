Famiglie a teatro al Verdi con Pimpa Il musical a pois
Il Teatro Verdi di Padova ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16 lo spettacolo “Pimpa. Il musical a pois”, parte della rassegna “Famiglie a teatro”. L’evento combina teatro musicale e letteratura classica, offrendo un’esperienza adatta a tutta la famiglia. Un’occasione per scoprire le avventure della celebre cagnolina a pois rossi in un contesto culturale e divertente, pensato per i più piccoli e i loro accompagnatori.
Al Teatro Verdi continua la rassegna Famiglie a teatro!Quando e doveDomenica 18 gennaio 2026 - ore 16Teatro Verdi, Padova in via dei livello, 32 - 35139 PadovaLo spettacolo in breveIn una combinazione unica di teatro musicale e letteratura classica, la celebre cagnolina a pois rossi verrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Epifania a teatro per i piccoli con "Pimpa, il musical a pois": a Senigallia la 'prima' nelle Marche
Leggi anche: “Famiglie a teatro” al Verdi con “Musica e mistero al grande museo dei giocattoli”
“Famiglie a teatro” al Verdi con “Pimpa. Il musical a pois” - Pimpa, il musical a pois è un progetto ambizioso che combina tradizione e innovazione, creando un ponte tra generazioni e culture, uno spettacolo che non è solo un omaggio alla Pimpa e a Shakespeare, ... padovaoggi.it
La stagione teatrale dedicata ai più piccoli. Al Giglio triplo recital a pois della Pimpa - Sta arrivando al Teatro del Giglio Giacomo Puccini la stagione teatrale dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, con titoli di qualità creati dalle più importanti Compagnie a livello nazionale ... msn.com
Burattini, musica e narrazione. Al Verdi la stagione per famiglie - È pronta la nuova edizione della rassegna ‘ Teatro per le famiglie ’ dello storico Teatro Verdi di Forlimpopoli. msn.com
Teatro per Bambini e Famiglie - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.