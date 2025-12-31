Famiglia nel bosco la mamma | Mia figlia mi dà pizzicotti cosa significa questo gesto
Nel contesto della famiglia nel bosco di Palmoli, la frase della madre sulla figlia che le dà pizzicotti può riflettere un gesto di affetto o di comunicazione tra i bambini. La separazione dei genitori e le limitate occasioni di incontro, come quella prevista per il 1° gennaio, evidenziano le difficoltà di una famiglia divisa, dove i piccoli vivono con la madre sotto tutela, lontano dal padre.
Come a Natale, anche a San Silvestro la "famiglia del bosco" di Palmoli (Chieti) resta divisa. Nathan Trevallion potrà vedere i tre figli (una bambina di 8 anni e due gemelli di 6) solo giovedì 1° gennaio, per un incontro breve e vigilato nella casa famiglia di Vasto dove i bambini vivono con la madre Catherine Birmingham dal 20 novembre. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento con decreto, sospendendo la responsabilità genitoriale per condizioni abitative precarie (casolare senza utenze), carenze sanitarie, mancata scolarizzazione e isolamento sociale. La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso a dicembre, ordinando perizie psicologiche su genitori e figli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
