Famiglia nel bosco divisi anche a Capodanno | l' incontro tra Nathan e i suoi figli sarà limitato e sorvegliato

A Capodanno, la famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sarà ancora separata, con incontri limitati e sotto controllo. Dopo l’allontanamento di novembre, i tre figli vivono in una struttura protetta a Vasto, in Abruzzo. Questa decisione riflette le misure di tutela adottate per garantire la sicurezza dei minori, mantenendo comunque un contatto regolamentato con il padre durante le festività.

Dopo Natale, anche i festeggiamenti legati al nuovo anno vedranno la famiglia nel bosco divisa. Una misura inevitabile dato che dopo l'allontanamento del 20 novembre scorso i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham vivono con la madre in una struttura protetta di Vasto (Chieti). 🔗 Leggi su Today.it

Salvate questi bambini dai talebani dello Stato morale; Famiglia nel bosco Salvini | Riflessione su assistenti sociali.

