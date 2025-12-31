Famiglia nel bosco divisi anche a Capodanno | l' incontro tra Nathan e i suoi figli sarà limitato e sorvegliato

A Capodanno, la famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sarà ancora separata, con incontri limitati e sotto controllo. Dopo l’allontanamento di novembre, i tre figli vivono in una struttura protetta a Vasto, in Abruzzo. Questa decisione riflette le misure di tutela adottate per garantire la sicurezza dei minori, mantenendo comunque un contatto regolamentato con il padre durante le festività.

Dopo Natale, anche i festeggiamenti legati al nuovo anno vedranno la famiglia nel bosco divisa. Una misura inevitabile dato che dopo l'allontanamento del 20 novembre scorso i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham vivono con la madre in una struttura protetta di Vasto (Chieti). Famiglia nel bosco, separati anche a fine anno. Lo sfogo di Catherine: «I miei figli stanno male, pizzicotti dalla piccola per manifestare il suo disagio» - Le feste scorrono uguali, scandite da orari di visita e decisioni prese altrove.

Famiglia nel bosco, per Nathan un Capodanno senza i figli: quando potrà rivedere la sua famiglia - La famiglia nel bosco resterà separata anche a Capodanno: Nathan Trevallion potrà rivedere i figli soltanto per un'ora, la decisione ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica - Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, denuncia choc di mamma Catherine dopo l'ultima visita (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook

Nel caso della famiglia del bosco c’è un tentativo di sottrarsi a una società consumista che, a volte, fa peggio ai bambini" Paolo Cento a #zonabianca x.com

