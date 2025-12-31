Famiglia nel bosco divisa anche a Capodanno | l' incontro con papà Nathan sarà vigilato
La famiglia nel bosco rimane divisa anche a Capodanno. Giovedì 1 gennaio, papà Nathan potrà incontrare i tre figli minorenni nella casa famiglia di Vasto, sotto la vigilanza degli operatori. La situazione, già complicata durante il Natale, continua a riflettere le difficoltà di un percorso legale e familiare che coinvolge tutti i soggetti interessati.
Come a Natale, anche il Capodanno sarà a singhiozzo per la famiglia del bosco resta divisa. Giovedì 1 gennaio papà Nathan potrà incontrare i tre figli minorenni nella casa famiglia di Vasto (Chieti) che li ospita insieme alla madre Catherine per qualche ora, vigilato dagli adetti della struttura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
