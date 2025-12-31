Famiglia nel bosco come passeranno la notte di Capodanno

La famiglia nel bosco non sarà riunita per la notte di Capodanno. Solo il primo gennaio, il padre Nathan potrà incontrare i suoi tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati insieme alla madre, Catherine. Un momento di vicinanza e sollievo dopo un periodo di separazione, che segnerà il ritorno di una presenza importante per i bambini.

La famiglia nel bosco non trascorrerà insieme la notte di Capodanno. Solo domani, giovedì primo gennaio, il padre Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro limitato nel tempo e vigilato. La storia è quella dei coniugi australiani, Nathan e Catherine, da cui il tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare i figli dopo aver giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, nel quale stavano crescendo. Di qui la decisione di farli trasferire in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, come passeranno la notte di Capodanno Leggi anche: Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso di Nathan e Catherine: i bimbi passeranno il Natale in casa famiglia Leggi anche: Famiglia nel bosco, un Capodanno senza festeggiamenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Famiglia nel bosco: i bambini passeranno il Natale in casa-famiglia. E il Tribunale chiede perizia psichiatrica per i genitori. Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatra - Una madre e un padre, Catherine e Nathan, descritti con le stesse parole: addolorati, distrutti. msn.com

Famiglia del bosco, la foto che potrebbe ribaltare tutto: quei cucchiaini che raccontano una nuova versione - Sono loro stessi a definirsi così, Catherine e Nathan: addolorati, distrutti. thesocialpost.it

Famiglia del bosco, la foto che può cambiare tutto: quei cucchiaini e la nuova versione - Famiglia del bosco di Palmoli, spunta una foto che potrebbe cambiare tutto: quei cucchiaini e la nuova versione sulla vita dei bambini. urbanpost.it

Famiglia nel bosco, denuncia choc di mamma Catherine dopo l'ultima visita (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, i gemelli in lavanderia: “Sono integrati, sanno anche usare la lavatrice” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.