Niente cenone di Capodanno insieme per la famiglia Trevallion, diventata nota come la famiglia nel bosco. Anche la sera del 31 dicembre i tre bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati per decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, senza poter rientrare nella casa nel bosco di Palmoli. Con loro ci sarà la madre, Catherine Birmingham, mentre il padre, Nathan Trevallion, dovrà restare lontano e potrà incontrarli solo il 1° gennaio, in un incontro protetto e alla presenza di educatori e assistenti sociali. Decisione già stabilita dai giudici. La scelta non rappresenta una novità dell’ultimo momento, ma rientra in un provvedimento già adottato nelle settimane precedenti, che ha confermato l’ allontanamento temporaneo dei minori per tutto il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, capodanno? Che brutta notizia! Niente da fare

Leggi anche: “Niente da fare”. Angelina Mango, arriva la brutta notizia

Leggi anche: “Niente da fare, salta tutto”. Angelina Mango, brutta notizia per i fan

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Mia figlia non ha la bronchite, voglio un altro medico”. Lite tra la mamma del bosco e l’assistente sociale: “No, c’è già una diagnosi”; Michelle Hunziker, disavventura in aeroporto con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: «Mamma ho perso un dente».

Famiglia nel bosco divisa anche a Capodanno: l'incontro con papà Nathan sarà vigilato - La famiglia è divisa dal 20 novembre scorso, quando i piccoli erano stati allontanati dai genitori con decreto del tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it