Famiglia nel bosco capodanno? Che brutta notizia! Niente da fare

Niente cenone di Capodanno insieme per la famiglia Trevallion, diventata nota come la famiglia nel bosco. Anche la sera del 31 dicembre i tre bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati per decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, senza poter rientrare nella casa nel bosco di Palmoli. Con loro ci sarà la madre, Catherine Birmingham, mentre il padre, Nathan Trevallion, dovrà restare lontano e potrà incontrarli solo il 1° gennaio, in un incontro protetto e alla presenza di educatori e assistenti sociali. Decisione già stabilita dai giudici. La scelta non rappresenta una novità dell’ultimo momento, ma rientra in un provvedimento già adottato nelle settimane precedenti, che ha confermato l’ allontanamento temporaneo dei minori per tutto il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

