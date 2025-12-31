Famiglia nel bosco | anche a Capodanno incontro del papà limitato

In occasione di San Silvestro, la famiglia nel bosco rimane divisa, come a Natale. Domani, il papà Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati insieme alla madre, Catherine. La situazione riflette le difficoltà di incontri limitati tra genitori e figli in contesti di separazione, mantenendo comunque un momento di contatto e confronto.

Oggi, giorno di San Silvestro, come a Natale, la famiglia del bosco resta divisa. Domani primo gennaio Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto (Chieti) che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro previsto, limitato nel tempo, vigilato. Poi di nuovo la distanza. Il 20 novembre scorso, i piccoli erano stati allontanati dai genitori con decreto del.

