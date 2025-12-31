Famiglia del bosco la replica delle dirigenti di Vasto | Nessuna richiesta ricevuta la scuola pubblica accoglie sempre
Le dirigenti scolastiche di Vasto chiariscono di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale riguardo ai minori Tevrallion e confermano la propria disponibilità ad accogliere studenti stranieri. La scuola pubblica, quindi, continua ad assicurare un ambiente aperto e inclusivo, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. Nessun rifiuto è stato comunicato, rafforzando l’impegno delle istituzioni scolastiche locali nell’accoglienza e nell’integrazione.
Le dirigenti scolastiche di Vasto smentiscono il rifiuto ai minori Tevrallion, precisando di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale e ribadendo la piena disponibilità all'accoglienza. Le scuole confermano l'esistenza di protocolli collaudati per garantire l'inserimento immediato degli alunni in qualsiasi momento dell'anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Famiglia del bosco, la replica delle dirigenti di Vasto: “Nessuna richiesta ricevuta, la scuola pubblica accoglie sempre”.
