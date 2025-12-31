Famiglia del bosco la replica delle dirigenti di Vasto | Nessuna richiesta ricevuta la scuola pubblica accoglie sempre

Le dirigenti scolastiche di Vasto chiariscono di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale riguardo ai minori Tevrallion e confermano la propria disponibilità ad accogliere studenti stranieri. La scuola pubblica, quindi, continua ad assicurare un ambiente aperto e inclusivo, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. Nessun rifiuto è stato comunicato, rafforzando l’impegno delle istituzioni scolastiche locali nell’accoglienza e nell’integrazione.

