Famiglia del bosco | incontro di Capodanno tra Nathan e i figli nella casa famiglia

In occasione di Capodanno, Nathan e i suoi tre figli, di 6 e 8 anni, si preparano a incontrarsi nella casa famiglia di Vasto. La famiglia del bosco, composta da Nathan, i figli e la madre Catherine, resta divisa durante le festività, con l’atteso incontro previsto per il primo gennaio. Un momento importante di ricongiungimento in un contesto di cura e accoglienza, che segna un nuovo inizio per tutti.

AGI - Oggi, giorno di San Silvestro, come a Natale, la  famiglia del bosco  resta divisa. Domani primo gennaio  Nathan potrà incontrare i tre figli  di 6 e 8 anni nella  casa famiglia di Vasto (Chieti)  che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro previsto, limitato nel tempo, vigilato. Poi di nuovo la distanza. Il  20 novembre scorso, i piccoli erano stati  allontanati dai genitori  con decreto del  Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ieri la Garante per l'infanzia si è recata nella casa famiglia per verificare le condizioni dei bambini e per informare che con l'inizio del nuovo anno prenderanno avvio le visite psicologiche. 🔗 Leggi su Agi.it

