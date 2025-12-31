Famiglia del bosco | incontro di Capodanno tra Nathan e i figli nella casa famiglia

In occasione di Capodanno, Nathan e i suoi tre figli, di 6 e 8 anni, si preparano a incontrarsi nella casa famiglia di Vasto. La famiglia del bosco, composta da Nathan, i figli e la madre Catherine, resta divisa durante le festività, con l’atteso incontro previsto per il primo gennaio. Un momento importante di ricongiungimento in un contesto di cura e accoglienza, che segna un nuovo inizio per tutti.

AGI - Oggi, giorno di San Silvestro, come a Natale, la famiglia del bosco resta divisa. Domani primo gennaio Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto (Chieti) che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro previsto, limitato nel tempo, vigilato. Poi di nuovo la distanza. Il 20 novembre scorso, i piccoli erano stati allontanati dai genitori con decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ieri la Garante per l'infanzia si è recata nella casa famiglia per verificare le condizioni dei bambini e per informare che con l'inizio del nuovo anno prenderanno avvio le visite psicologiche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Famiglia del bosco: incontro di Capodanno tra Nathan e i figli nella casa famiglia Leggi anche: Famiglia nel bosco di Palmoli, Nathan è entrato nella nuova casa: ‘Ora riuniscano la famiglia’ Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan non vede i figli da giorni: “Speriamo bene nell’incontro con i magistrati” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Famiglia nel bosco, il Natale del papà: l’incontro con i figli, l’abbraccio commosso alla moglie, il pranzo da solo; Famiglia nel bosco, un Capodanno senza festeggiamenti; Famiglia nel bosco, a Natale il papà starà due ore e mezza con i figli; Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica. Famiglia nel bosco, per Nathan un Capodanno senza i figli: quando potrà rivedere la sua famiglia - La famiglia nel bosco resterà separata anche a Capodanno: Nathan Trevallion potrà rivedere i figli soltanto per un'ora, la decisione ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, separati anche a fine anno. Lo sfogo di Catherine: «I miei figli stanno male, pizzicotti dalla piccola per manifestare il suo disagio» - Le feste scorrono uguali, scandite da orari di visita e decisioni prese altrove. ilgazzettino.it

Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica - Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, denuncia choc di mamma Catherine dopo l'ultima visita (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook

Nel caso della famiglia del bosco c’è un tentativo di sottrarsi a una società consumista che, a volte, fa peggio ai bambini" Paolo Cento a #zonabianca x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.