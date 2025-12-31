Falsissimo nuovo esposto del Codacons Rienzi | Spero che Corona non faccia tutto per tornaconto personale

L’avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons commenta il nuovo esposto su Falsissimo, sottolineando che è prematuro esprimere giudizi definitivi. Rienzi spera che Corona agisca senza motivazioni personali e invita a attendere ulteriori sviluppi prima di trarre conclusioni. La vicenda è ancora in fase iniziale e richiede approfondimenti per comprendere appieno le dinamiche coinvolte.

L'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons parla a Fanpage.it dopo il secondo esposto su Falsissimo: "Troppo presto per giudicare. Spero che quanto emerso non trovi conferma, sarebbe frustrante per il pubblico". E sui metodi di Corona: "Ritengo che tutti abbiano diritto di fare informazione. La cosa importante è che non violino la legge e il codice penale".

