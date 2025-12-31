Falsi vaccini, nuovi sviluppi. Patteggiamento, il pm fa ricorso. Il caso alla Corte di Cassazione.

Il caso dei falsi vaccini, coinvolgente Chiara Compagno, medico di base, ha suscitato attenzione nelle ultime settimane. Dopo un patteggiamento, il pubblico ministero ha presentato ricorso, riaprendo il procedimento. La vicenda, che riguarda l’inchiesta sui falsi vaccini per ottenere il Green pass, ora approda alla Corte di Cassazione, segnando un nuovo capitolo in una questione ancora aperta nel panorama giudiziario italiano.

Il patteggiamento delle scorse settimane sembrava aver messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di Chiara Compagno, medico di base al centro della maxi inchiesta sui falsi vaccini per far ottenere il Green pass a pazienti ‘No vax’ in periodo Covid. Ma, a quanto pare, così non è stato. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha infatti impugnato la sentenza del tribunale che applica alla dottoressa la pena di due anni di reclusione con la condizionale. Nei giorni scorsi, il magistrato ha depositato il ricorso per Cassazione; un atto che, qualora dovesse essere ritenuto ammissibile, potrebbe riaprire la ‘partita’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

