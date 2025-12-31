Fallout è ancora la serie più strana della tv

Fallout, la serie televisiva, rappresenta ancora una delle interpretazioni più originali del genere post-apocalittico. Dalla sua uscita all’inizio del 2024, ha suscitato interesse grazie a un approccio diverso rispetto ad altre produzioni ispirate a videogiochi. Sebbene si basi su una saga molto nota, ha saputo distinguersi per stile e narrazione, confermando la sua unicità nel panorama televisivo contemporaneo.

Quando la prima stagione di Fallout è uscita, all'inizio del 2024, magari avete pensato che sarebbe rapidamente caduta a faccia in giù nel fango radioattivo, visto che era basata su una popolarissima serie di videogiochi e che per ogni The Last of Us ci sono stati cento Doom. Solo che questa era prodotta e diretta in parte da un certo Nolan e sembrava essere stata realizzata con grande rispetto per il materiale di partenza. Fallout è stato un grande successo, ha dato il via alla rinascita di Walton Goggins e ha consolidato ciò che The Last of Us aveva già dimostrato: che i giochi possono prosperare nel live-action seriale.

Tra il successo della serie TV e l'eredità dei capitoli storici, Bethesda è cosciente del fatto che i giocatori si aspettino molto da Fallout 5. - facebook.com facebook

