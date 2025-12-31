Faeto celebra la tradizione francoprovenzale con il concerto ‘A-Gn-Avenavaje’

Faeto si appresta a ospitare il concerto ‘A-Gn-Avenavaje’, un evento che celebra la tradizione francoprovenzale del territorio. Questa iniziativa mira a valorizzare l’identità culturale locale attraverso la musica e le pratiche tradizionali, rafforzando il senso di appartenenza e la consapevolezza delle proprie radici. Un’occasione per riscoprire e condividere un patrimonio storico e musicale ancora vivo nel cuore della comunità.

Faeto si prepara a vivere un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione della propria identità culturale. Nell'ambito del progetto promosso dal Comune di Faeto, 'La stagione francoprovenzale', domenica 4 gennaio la 'Corale Nuova Provenza APS' porterà in scena il concerto 'A-Gn-Avenavaje'.

Borghi dei Monti Dauni: Faeto racconta sé stessa tra fiaba, faggi e lingua francoprovenzale - Il 27 dicembre, alle ore 17:30, presso la sala polifunzionale “Pierino ... immediato.net

A Faeto il calendario 2026 in lingua francoprovenzale - Una fiaba con la traduzione in italiano, che attraversa i mesi dell'anno, con protagonisti i boschi di faggi, un bambino curioso, misteriosi monasteri e antiche leggende locali ... rainews.it

