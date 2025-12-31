Fabio Rovazzi i tormentoni la lite con Fedez l?amicizia con Orietta Berti e l?amore | Vorrei un figlio ma non gli farei ascoltare Andiamo a comandare

Fabio Rovazzi, noto per i suoi tormentoni e la sua presenza nel panorama musicale italiano, parteciperà a Capodanno in Musica 2026 su Canale 5. Accanto a Federica Panicucci, condurrà l’evento da Bari, offrendo uno sguardo sulla sua carriera, le vicende personali e i rapporti con figure come Fedez e Orietta Berti. Un’occasione per conoscere meglio il cantante e le sue aspirazioni, tra musica, amicizie e riflessioni sulla vita.

