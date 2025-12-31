Fabio Rovazzi i tormentoni la lite con Fedez l?amicizia con Orietta Berti e l?amore | Vorrei un figlio ma non gli farei ascoltare Andiamo a comandare

Da leggo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Rovazzi, noto per i suoi tormentoni e la sua presenza nel panorama musicale italiano, parteciperà a Capodanno in Musica 2026 su Canale 5. Accanto a Federica Panicucci, condurrà l’evento da Bari, offrendo uno sguardo sulla sua carriera, le vicende personali e i rapporti con figure come Fedez e Orietta Berti. Un’occasione per conoscere meglio il cantante e le sue aspirazioni, tra musica, amicizie e riflessioni sulla vita.

Ci sarà anche Fabio Rovazzi a Capodanno in Musica 2026, in onda su Canale 5. Insieme a Federica Panicucci, guiderà il pubblico presente in piazza Libertà a Bari e i. 🔗 Leggi su Leggo.it

fabio rovazzi i tormentoni la lite con fedez lamicizia con orietta berti e lamore vorrei un figlio ma non gli farei ascoltare andiamo a comandare

© Leggo.it - Fabio Rovazzi, i tormentoni, la lite con Fedez, l?amicizia con Orietta Berti e l?amore: «Vorrei un figlio, ma non gli farei ascoltare "Andiamo a comandare"»

Leggi anche: Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri conquistano il pubblico di Formì

Leggi anche: Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri in concerto per il secondo compleanno di Formì

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fabio Rovazzi, dalle ex ai tormentoni: «Andiamo a comandare? Una marcia per sfigati». Il nonno ucciso dal Covid e il finto furto - Fabio Rovazzi traghetta i telespettatori nel nuovo anno conducendo "Capodanno in musica" al fianco di Federica Panicucci. leggo.it

Fabio Rovazzi ha litigato con FuckYourClique? «Non possiamo parlarne troppo, ha la querela facile. Ora capiamo Fedez...» - "Cabaret" potrebbe essere rinominato il singolo della discordia per Fabio Rovazzi, Orietta Berti e, a quanto pare, anche per i FuckYourClique, con cui il cantante ... leggo.it

Orietta Berti, lite in diretta con Fabio Rovazzi: «Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi. Avevi degli obblighi». Cosa è successo - Nella live su Twitch del Rosso, insieme a Fabio Rovazzi c'erano anche, a rotazione, alcuni streamer importanti e personaggi famosi come Paola Iezzi. corriereadriatico.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.