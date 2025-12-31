Fa inversione a U in autostrada e si schianta con quattro auto donna ubriaca fermata al casello | Sono miracolato

Il 29 dicembre, lungo l'autostrada A14 vicino a Mosciano Sant'Angelo, si è verificato un incidente grave a causa di un'inversione a U effettuata da una donna sotto l'effetto di alcool. La manovra ha causato un tamponamento tra quattro veicoli, mettendo a rischio l'incolumità di tutti i coinvolti. La donna, fermata al casello, ha commentato di sentirsi

Poteva finire malissimo. Il 29 dicembre lungo l'autostrada A14 nei pressi del casello di Mosciano Sant'AngeloGiulianova si è rischiata la tragedia. Una donna di 36 anni, dopo essersi fermata su una piazzola di sosta, ha fatto inversione a U e ha proceduto contromano per alcuni chilometri andando. 🔗 Leggi su Today.it

