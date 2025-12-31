Karun Chandhok commenta il rendimento di Lewis Hamilton nel suo primo anno in Ferrari, sottolineando un errore che, secondo lui, ricorda quello di Prost. L’ex pilota indiano analizza con attenzione le sfide e le criticità affrontate dal britannico, offrendo una prospettiva obiettiva sul suo percorso e sulle difficoltà incontrate nel contesto della Formula 1.

L’ex pilota, Karun Chandhok, mette nel mirino Lewis Hamilton ed il suo primo anno in Ferrari: le accuse sono pesantissime. Nel 2025 Lewis Hamilton ha vissuto una stagione complicata con la Ferrari, lontana dalle aspettative e senza risultati di rilievo. Secondo Karun Chandhok, però, il problema non è legato alla velocità o al talento, ma . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: F1, Vettel spiega il flop di Hamilton: “Ha commesso il mio stesso errore”

Leggi anche: Il motivo del flop di Hamilton in Ferrari secondo Vettel: “Ha commesso lo stesso errore che feci io”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ferrari, Hamilton come Prost: quando Maranello ti scombussola.

F1, Chandhok duro con Hamilton: “Ha commesso lo stesso errore di Prost” - L’ex pilota, Karun Chandhok, mette nel mirino Lewis Hamilton ed il suo primo anno in Ferrari: le accuse sono pesantissime. sportface.it