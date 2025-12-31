ex svar assegnati i lotti agli operatori

Sono stati assegnati i lotti del piano di zona 167 “Ex Svar” a operatori specifici. Con questa decisione del Comune di Latina, si prosegue nel percorso di sviluppo del piano, dopo l’aggiornamento degli operatori Erp e le successive assegnazioni. Questa fase rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

I lotti del piano di zona 167 “Ex Svar” sono stati assegnati. È un nuovo passo in avanti verso la realizzazione del piano, la determina del Comune di Latina che, a seguito dell’aggiornamento degli operatori Erp (edilizia residenziale pubblica) e dei successivi abbinamenti di lotti, ha stabilito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

